ЦИК за сутки проверит документы президента

Владимир Путин подал в Центральную избирательную комиссию документы, подтверждающие его выдвижение на пост президента РФ. Уполномоченным инициативной группы избирателей, заслуженным юристом России Сергеем Кабышевым в ЦИК были представлены копии паспорта и диплома главы государства, справка с его места работы и нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения Владимира Путина — всего 676 листов. Как сообщила «Известиям» секретарь комиссии Майя Гришина, теперь все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона. Сделать это необходимо в течение пяти дней. Для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова проинформировала представителей СМИ, что 27 декабря заседания комиссии не будет, но с 28 декабря они будут проходить в ежедневном режиме. Перерыв, как выяснилось сегодня, был связан с необходимостью принять документы у кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

На табло в зале заседаний шел обратный отсчет времени до выборов президента — они пройдут 18 марта 2018 года. На момент подачи документов Владимиром Путиным табло фиксировало 80 дней, 9 часов и около 30 минут. Когда президент обратил на это внимание, сотрудники ЦИК пояснили, что отсчет ведется по времени Дальнего Востока, где открываются первые избирательные участки в стране.

В ЦИК главу государства встречали член комиссии Александр Клюкин и начальник управления Центризбиркома по организации избирательного процесса Елена Орловская. Сначала президента попросили предъявить паспорт.

— Пожалуйста, — глава государства протянул членам комиссии документ в простой обложке с гербом РФ.

Затем у Владимира Путина приняли заявление о согласии баллотироваться на должность президента, уведомление о представлении документа для регистрации группы избирателей и ее уполномоченных представителей, ходатайство о регистрации группы избирателей, сведения о доходах, имуществе и расходах. А также — заявление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, доверенность на него и его письменное согласие.

Уполномоченный группы избирателей, заслуженный юрист России Сергей Кабышев передал ЦИК внушительную папку с документами от группы избирателей — всего 676 листов. В Центризбирком были представлены копии паспорта и диплома Владимира Путина, справка с его основного места работы, протокол собрания группы избирателей, список уполномоченных представителей группы избирателей, а также доверенность на уполномоченных представителей группы избирателей и нотариально заверенный протокол регистрации группы избирателей при проведении собрания в поддержку самовыдвижения кандидата.

После того как пакет документов был принят, сотрудники ЦИК передали Владимиру Путину две бумаги, подтверждающие прием документов. Президент поставил на них свою подпись, оставив один экземпляр себе. Время окончания приема документов, которое зафиксировал ЦИК, — 13:38 по московскому времени.

Завершая процедуру, сотрудники комиссии поблагодарили президента и пожелали ему успехов в новом году.

— Спасибо большое, и я вас всех тоже поздравляю с наступающим, — ответил Владимир Путин.

По установленным правилам все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона. Максимальный срок, который отводится на эту процедуру, — пять дней. Как рассказали в ЦИК, для проверки будут направлены 14 запросов в 12 ведомств.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила «Известиям», что в случае соответствия представленных документов закону Центризбирком примет решение о регистрации инициативной группы избирателей и о разрешении на открытие избирательного счета.

— После оплаты изготовления подписных листов начнется сбор подписей. Надо собрать не менее 300 тыс. подписей и сдать их в ЦИК 31 января не позднее 18:00. Центризбирком будет проверять подписи, собранные в поддержку всех кандидатов. Для выборочной проверки в отношении каждого кандидата будет отобрано 60 тыс. подписей. Проверка будет осуществляться по единой методике, утвержденной ЦИК 25 декабря, — пояснила Майя Гришина.

Член Центризбиркома Александр Клюкин, принимавший документы у Владимира Путина, отметил, что важный этап избирательной кампании кандидат прошел успешно.

— Моей задачей было проверить наличие всех необходимых документов. Они были поданы в полном объеме. Всё, что мы увидели, сделано качественно. А то некоторые приходят и какого-то документа нет, приходится отправлять за ним. А президент принес всё, что требуется, и главное — лично. Как и предусмотрено в законе, — пояснил Александр Клюкин.

Он также добавил, что проверка, после которой будет принято решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах, уже началась и будет продолжаться сутки.