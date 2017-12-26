«Сильный президент — сильная Россия»

Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах главы государства. Решение президента баллотироваться на новый срок поддержали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, худрук Малого театра Юрий Соломин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, режиссер Владимир Хотиненко, музыкант Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев и другие известные деятели культуры и искусства. Всего в мероприятии, которое прошло в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ, приняли участие 668 человек. Необходимые документы для регистрации группы избирателей Владимир Путин «предоставит своевременно», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 27 декабря заседания комиссии не будет, однако затем до 31 декабря включительно они станут ежедневными. В «Единой России», ОНФ и движении «Волонтеры Победы» «Известиям» заявили, что готовы приступить к сбору подписей, как только получат разрешение Центризбиркома.

В состав инициативной группы вошло руководство партии «Единая Россия», ОНФ и всероссийского движения «Волонтеры Победы». Однако среди тех, кто поддержал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты, были не только политики и общественные деятели. За главу государства высказались известные музыканты, артисты, режиссеры и спортсмены. Среди них — Леонид Рошаль, Валентин Юдашкин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Николай Цискаридзе, Владимир Машков, Игорь Бутман, Сергей Мазаев и другие.

Председателем инициативной группы была выбрана руководитель образовательного центра «СИРИУС» Елена Шмелева, секретарем — инициатор ее создания, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Она вместе с президентом принимала участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».

От ЦИК соблюдение всех процедур контролировал представитель комиссии Александр Клюкин, факт собрания группы заверил нотариус Константин Корсик.

По закону для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, которые обладают активным избирательным правом. После собрания группы кандидат не позднее 7 января должен лично обратиться в ЦИК с просьбой о регистрации группы и другими документами. Комиссии отводится пять дней на их рассмотрение.

— Мы собрались здесь и сегодня для выполнения трех пунктов нашей повестки. Первое — образовать группу избирателей. Второе — заявить о поддержке самовыдвижения Владимира Путина. Третье — сформировать состав уполномоченных нашей инициативной группы, которые смогут нотариально заверить, а в дальнейшем оперировать всеми документами, которые необходимы для регистрации Владимира Путина, — заявила в ходе заседания Елена Шмелева.

Она пояснила «Известиям», что документы, подтверждающие намерение инициативной группы поддержать кандидатуру Владимира Путина, должны быть оформлены не позднее чем в ближайшие двое суток.

— Точно ясно, что документы будут поданы в Центризбирком до Нового года, — добавила она.

Вчера же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин «предоставит документы своевременно». А глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 27 декабря заседания комиссии не будет. Однако начиная с 28 декабря они будут проходить ежедневно.

В свою очередь, Ольга Амельченкова сообщила «Известиям», что юристы группы избирателей намерены оперативно подготовить документы в ЦИК, и не исключила, что инициативная группа в дальнейшем примет участие в процедуре сбора подписей в поддержку выдвижения президента. Елена Шмелева, в свою очередь, напомнила «Известиям», что в состав группы входят представители «двух мощных структур» — «Единой России» и ОНФ.

— Они, безусловно, смогут собрать подписи, — сказала она, добавив, что, возможно, их будет собирать и каждый член инициативной группы.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих в этом субъекте.

Алексей Анисимов подтвердил «Известиям» готовность ОНФ собрать подписи. Кроме того, «фронтовики» уже формируют списки потенциальных доверенных лиц президента из числа членов движения.

Зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил «Известиям», что доверенными лицами президента на этих выборах могут де-факто стать все присутствующие на заседании оргкомитета.

Фехтовальщица Софья Великая в своем выступлении заявила, что Владимир Путин «поддержал спорт со всех сторон, и мы, спортсмены, поддерживаем его». Затем слово взял командир атомного подводного крейсера, Герой России Сергей Новохатский, который назвал участие в выдвижении кандидата в президенты «высшим проявлением гражданского долга».

— Почему сегодня я здесь? Когда в 1999 году я пришел лейтенантом на флот, я увидел апатию и безразличие в глазах военнослужащих. Когда у меня родился ребенок, моя семья официально была в списке других семей, которые были за чертой бедности. Но сейчас ситуация изменилась — корабли ремонтируют, военнослужащие получают достойную зарплату, а наш флот присутствует во всех важных локациях. Поэтому я считаю, что наш президент, наш главнокомандующий должен стать кандидатом на этих выборах, — заявил он.

Народный артист СССР Юрий Соломин назвал российского лидера «человеком слова».

— Невозможно описать, сколько всего сделал Владимир Владимирович для нашей культуры, — сказал он. — Он уделяет огромное внимание и образованию, и литературе, всем тем вещам, которые и формируют нацию. Поэтому я рад оказаться среди людей, которые голосуют за него.

Пианист Денис Мацуев отметил, что президент с огромным вниманием относится не только к музыке, но и ко всем вопросам развития страны.

— Сила и успех нашей страны — в преемственности поколений. Что же мы передаем нашим детям? Сильную науку, армию, флот и экономику. Звенья этой великой цепи и держат нашу страну. Но скажу прямо, не все эти звенья находятся в идеальном состоянии, и поэтому нам предстоит большая работа. Нам, безусловно, есть что передавать и есть что укреплять. В этом, безусловно, большая заслуга нашего действующего президента, — сказал он.

В конце заседания Елена Шмелева поблагодарила собравшихся за то, что они «сделали большое дело, поддержав президента и курс на развитие, без потрясений». Она особо отметила присутствие на мероприятии Михаила Боярского, который 26 декабря отмечает день рождения, — актер приехал в Москву на один день ради поддержки самовыдвижения Владимира Путина.

В итоге инициативная группа единогласно проголосовала в поддержку выдвижения главы государства: участники подняли карточки с надписью «Сильный президент — сильная Россия».