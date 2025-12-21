Состояние двух пострадавших при взрыве в Химках оценивается как тяжелое
Состояние двух пострадавших в результате взрыва в подмосковной Сходне оценивается как тяжелое. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, у 15-летнего подростка осколочные раны плечевой артерии и лица. Также отмечается, что у 51-летней женщины, которая проходила недалеко от места происшествия, минно-взрывная рана передней поверхности бедра.
О взрыве в подмосковных Химках сообщалось ранее в этот день. Как сообщил собеседник «Известий», в результате происшествия погиб ребенок подросткового возраста. Тогда же в минздраве Московской области сообщили, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. По факту гибели подростка и ранения еще двух человек возбуждено уголовное дело.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ