Захарова опровергла сообщения СМИ о якобы переговорах с Южной Кореей по КНДР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 21 декабря опровергла сообщения СМИ о якобы официальных переговорах с южнокорейской стороной по ядерной программе КНДР.
«Противники нашего сотрудничества с КНДР не оставляют тщетных попыток вбить клин в российско-корейское всеобъемлющее стратегическое партнерство, посеять недоверие между союзными странами и народами России и КНДР», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что Россия не проводит никаких консультаций с Южной Кореей по ядерной проблеме КНДР и не обсуждает с ней двусторонние отношения между Пхеньяном и Сеулом. По ее словам, «информационные вбросы» о неких контактах между МИД РФ и РК призваны посеять недоверие между странами, они не имеют оснований.
Захарова подчеркнула, что целью подобных публикаций является нанесение ущерба всеобъемлющему стратегическому партнерству между Россией и КНДР. Она добавила, что Москва продолжит курс на углубление отношений с Пхеньяном, а любые попытки подорвать союзничество двух стран обречены на провал.
Ранее в этот день СМИ сообщили, что власти Южной Кореи якобы впервые за долгое время провели закрытые переговоры с российской стороной по разным актуальным вопросам.
