Мерца освистали в Магдебурге по прибытии на церемонию памяти
Канцлера ФРГ Фридриха Мерца, прибывшего 20 декабря в Магдебург на поминальную службу по жертвам теракта на Рождественском рынке, освистала толпа.
В рамках мероприятия канцлер заверил родных и близких пострадавших в поддержке со стороны федерального правительства Германии. Мерц добавил, что понимает гнев граждан в свете того, насколько ужасным было преступление.
В публикации телеканала MDR отмечалось, что когда Мерц прибыл в город были слышны крики «Проваливай!» и «Стыдись!», дополняет «Газета.Ru».
20 декабря прошлого года, на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге автомобиль наехал на толпу. В результате погибли шесть человек, пострадали около 300 человек. В тот же день преступник был задержан, им оказался мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии.
Представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе назвал случившееся терактом.
