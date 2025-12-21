Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии имени Толстого

Президент России Владимир Путин 21 декабря принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого лидерам стран — членов СНГ.

«Рад приветствовать всех вас на церемонии вручения Международной премии мира и от всей души поздравляю ее лауреатов», — сказал российский лидер.

В ходе своей вступительной речи Путин заявил, что считает глубоко символичным, что премия носит имя российского выдающегося писателя Льва Толстого. По его словам, писатель знал, какими бедствиями и страданиями оборачиваются вооруженные конфликты и насколько естественно для человека стремление к мирной жизни.

Лауреатами стали президенты Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиёев за большой личный вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Жапаров, Рахмон и Мирзиёев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира. Он также подчеркнул важность этого награждения и напомнил, что премия была присуждена этим лидерам несколько месяцев назад.

«Известия» 9 сентября опубликовали кадры итогового заседания жюри Международной премии мира имени Льва Толстого.

