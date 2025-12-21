Реклама
Песков сообщил о награждении Жапарова, Рахмона и Мирзиёева в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Рубен Гарсия
Глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев будут награждены в Санкт-Петербурге Международной премией мира имени Льва Толстого. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сегодня очень важное будет мероприятие. Это три президента — президент Киргизии, президент Таджикистана и Узбекистана <...> — они будут награждены у нас премией Толстого, премией мира», — сообщил он.

Он подчеркнул важность этого награждения и напомнил, что премия была присуждена этим лидерам несколько месяцев назад.

Песков также сообщил о запланированной встрече президента РФ Владимира Путина с Жапаровым, Рахмоном, Мирзиёевым и белорусским лидером Александром Лукашенко.

Время первой: в Москве вручили премию мира имени Л.Н. Толстого
Обладателем международной награды стал Африканский союз

«Известия» 9 сентября опубликовали кадры итогового заседания жюри Международной премии мира имени Льва Толстого. Отмечалось, что по итогам голосования лауреатами второй премии стали президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

