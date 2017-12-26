ЦИК не допустила Навального к участию в выборах из-за судимости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Алексею Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на выборах президента России.

Причиной отказа послужила неснятая судимость, передает «РИА Новости».

Ранее Навальный предоставил документы, необходимые для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

Представитель ЦИК сообщил, что Навальный был осужден в начале 2017 года Кировским судом, добавив, что преступление, которое было ему инкриминировано, относится к числу тяжких.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что отказ ЦИК в регистрации Навального является законным.

«ЦИК действует строго в рамках действующего закона, у ЦИК нет никакого маневра в данном вопросе. Комиссия должна соблюдать закон», — подчеркнул сенатор.