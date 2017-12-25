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ЦИК отказала Навальному в праве участвовать в выборах президента из-за судимости

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Центральная избирательная комиссия отказала оппозиционеру Алексею Навальному в праве участвовать в выборах президента в 2018 году из-за непогашенной судимости по тяжкой статье.

Соответствующее решение было принято в понедельник на заседании комиссии.

12 человек проголосовали за отказ, член ЦИК Николай Левичев голосовать не стал.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совфеда выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

Пресс-секретарь избирательной кампании Навального Руслан Шаведдинов сообщил журналистам, что оппозиционер собирается обжаловать решение Центризбиркома, передает ТАСС.

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