Глава ЦИК обвинила Навального в оболванивании молодежи

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный оболванивает молодежь и занимается незаконным сбором денег.

«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», — приводит ее слова ТАСС.

Сегодня, 25 декабря, на заседании ЦИК планируется отказать Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ 2018 года из-за неснятой судимости по тяжкой статье.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

На данный момент участвовать в выборах желают 18 партий и 25 самовыдвиженцев.