Прямой эфир
Сюжет:

Глава ЦИК обвинила Навального в оболванивании молодежи

0
Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный оболванивает молодежь и занимается незаконным сбором денег.

«Я 12 лет в советское время на производстве отпахала, а вы зарабатываете тем, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», — приводит ее слова ТАСС.

Сегодня, 25 декабря, на заседании ЦИК планируется отказать Навальному в праве участвовать в выборах президента РФ 2018 года из-за неснятой судимости по тяжкой статье.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря

На данный момент участвовать в выборах желают 18 партий и 25 самовыдвиженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков объяснил нежелание Путина называть фамилию Навального
ЦИК напомнил о процедуре признания кандидатами желающих избираться

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017