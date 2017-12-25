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ЦИК предлагает отказать Навальному в регистрации его инициативной группы

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба А. Навального
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Центральная избирательная комиссия предложила отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье.

Об этом сообщил на заседании ЦИК член комиссии Борис Эбзеев, передает «Интерфакс». 

По его словам, преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права участвовать в выборах президента РФ.

«Я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального», — сказал Эбзеев, отметил, что причиной этого стало отсутствие у оппозиционера пассивного избирательного права. 

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совфеда выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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