ЦИК предлагает отказать Навальному в регистрации его инициативной группы

Центральная избирательная комиссия предложила отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье.

Об этом сообщил на заседании ЦИК член комиссии Борис Эбзеев, передает «Интерфакс».

По его словам, преступление, которое было инкриминировано Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права участвовать в выборах президента РФ.

«Я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального», — сказал Эбзеев, отметил, что причиной этого стало отсутствие у оппозиционера пассивного избирательного права.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совфеда выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.