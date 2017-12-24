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Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты РФ

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Инициативная группа избирателей в Москве поддержала выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты России, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, мероприятие состоялось в воскресенье на пляже в Серебряном Бору в Москве.

Напомним, по последним данным ЦИК, баллотироваться на выборах президента России изъявили желание 23 человека.

Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. По решению Совета Федерации России выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.

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