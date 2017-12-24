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Собчак выступила ведущей корпоратива перед началом предвыборной гонки

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Журналистка Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, провела новогодний корпоратив компании «Стройгазконсалтинг».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Митрофанов.

Он отметил, что компания наполовину принадлежит «Газпрому». 

Как сообщал портал iz.ru, Собчак выразила намерение участвовать в президентских выборах 18 октября.

Тогда она заявила, что не имеет политической программы и позиционирует себя как кандидата «против всех». 

В субботу, 23 декабря журналистка представила свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива», кандидатом от которой выступает.

Программа включает в себя 123 пункта, которые Собчак назвала «123 трудных шага». 

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