Собчак выступила ведущей корпоратива перед началом предвыборной гонки

Журналистка Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, провела новогодний корпоратив компании «Стройгазконсалтинг».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Митрофанов.

Он отметил, что компания наполовину принадлежит «Газпрому».

Как сообщал портал iz.ru, Собчак выразила намерение участвовать в президентских выборах 18 октября.

Тогда она заявила, что не имеет политической программы и позиционирует себя как кандидата «против всех».

В субботу, 23 декабря журналистка представила свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива», кандидатом от которой выступает.

Программа включает в себя 123 пункта, которые Собчак назвала «123 трудных шага».