Собчак выступила ведущей корпоратива перед началом предвыборной гонки
Журналистка Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, провела новогодний корпоратив компании «Стройгазконсалтинг».
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Митрофанов.
Он отметил, что компания наполовину принадлежит «Газпрому».
Как сообщал портал iz.ru, Собчак выразила намерение участвовать в президентских выборах 18 октября.
Тогда она заявила, что не имеет политической программы и позиционирует себя как кандидата «против всех».
В субботу, 23 декабря журналистка представила свою предвыборную программу на съезде партии «Гражданская инициатива», кандидатом от которой выступает.
Программа включает в себя 123 пункта, которые Собчак назвала «123 трудных шага».