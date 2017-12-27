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Минфин впервые раскрыл зарплаты министров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин РФ впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров за 2016 год. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Согласно предоставленным данным, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов — 1,7 млн рублей в месяц. В тройке лидеров также оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго.

Меньше всего из федеральных министров в 2016 году получали глава Минстроя (443 тыс. рублей в месяц) Михаил Мень и глава Минсельхоза Александр Ткачев (451 тыс.).

Портал iz.ru писал о том, что президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о повышении зарплат госслужащих, дипломатов и сотрудников системы юстиции. Согласно документу, с 1 января заработные платы увеличатся в среднем на 4%.

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