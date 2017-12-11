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Зарплата бюджетников вырастет на 4% в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Кабмин РФ принял решение повысить зарплату сотрудников федеральных учреждений на 4% в 2018 году. Это следует из постановления российского правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федерально государственной гражданской службы», — говорится в тексте документа.

Последний раз зарплату данной группе лиц повышали в октябре 2013 года.

29 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о повышении зарплат работников федеральных госучреждений культуры.

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