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МИД РФ прокомментировал опубликованные данные о зарплатах дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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МИД России отреагировал на публикации СМИ о зарплатах дипломатов и министров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

26 декабря СМИ, ссылаясь на Минфин РФ, сообщили, что некоторые российские дипломаты в зарубежных поездках получают 147 тыс. рублей в сутки.

«Не очень понятно, о каких «147 тыс. рублей в сутки» идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает. Возможно, речь идет о среднестатистической месячной зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утвержденных суточных», — отметили в МИДе.

В министерстве добавили, что данная информация в ближайшее время будет уточнена в Минфине, после этого будут даны «соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали».

«Увы, вынуждены констатировать: «147 тыс. рублей в сутки» дипломаты не получают», — заключили в ведомстве.

В среду были обнародованы сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров за 2016 год.

Согласно предоставленным данным, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Первое место занимает министр финансов Антон Силуанов — 1,7 млн рублей в месяц.

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