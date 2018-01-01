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Королева Дании призвала подданных заняться чем-то бессмысленным в 2018 году

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andrea Ronchini
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Королева Дании Маргрете II поздравила датчан с Новым годом и посоветовала им не избегать занятий, которые приносят радость, даже если окружающие считают их пустой тратой времени.  С таким заявлением королева выступила в своем новогоднем обращении.

По мнению Ее Величества, с виду бессмысленные хобби важны, поскольку «дают пищу воображению, которое стимулирует ум, расширяя границы нашего мира».

«Сегодня я хотела бы обратиться ко всем с небольшим предложением - давайте пробуем что-то, чего мы обычно не делаем. Что-то, что выходит за пределы наших повседневных занятий. Что-то ненужное, не являющееся необходимым, что-то бессмысленное!» - приводит заявление королевы «РИА Новости».

По словам Ее Величества, каждый может найти «бессмысленное» занятие себе по вкусу.

Для одного это будут прогулки по лесу или пляжу, а для другого - книги и сериалы. Сама королева призналась, что для нее главным увлечением являются вышивка и рисование.

Ранее портал zi.ru сообщил, что президент России Владимир Путин обратился с ежегодным новогодним поздравлением к россиянам. Первыми обращение президента увидели жители Дальнего Востока.

Путин поблагодарил всех россиян «за веру в себя и в нашу страну» и пожелал перемен к лучшему каждой семье.

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