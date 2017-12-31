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Лидер КНР призвал страну к продолжению реформ в новогоднем обращении

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Фото: TASS/Ding Lin
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Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин В новогоднем обращении к стране призвал Китай решительно проводить реформы в наступающем 2018 году. Новогоднее поздравление Си Цзиньпина было показано в телеэфире.

«Реформы и открытость являются той дорогой, которой мы должны следовать для достижения прогресса в современном Китае для реализации китайской мечты», – сказал, в частности, китайский лидер.

Цзиньпин поздравил сограждан и передал привет друзьям Китая во всем мире.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин выразил готовность Китая в консолидации политического и стратегического доверия с Россией в наступающем 2018 году. О развитии двусторонних отношений Владимир Путин говорил в ходе большой пресс-конференции, он выражал уверенность «в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус», 

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