В трейлере «Черного зеркала» показали «обращение» Путина к американцам

Двухминутный трейлер четвертого сезона сериала «Черное зеркало» опубликован на сервисе видеохостинга YouTube. На видео президент России Владимир Путин обратился к американскому народу.

«Уважаемые граждане Америки» — так начинает свою «речь» российский лидер, при этом видно, что президент России произносит совсем другие слова. «Будущее ярче, чем когда-либо», — продолжает российский лидер, сообщает телеканал «360».

В трейлере, который сопровождает хит шведской группы ABBA Happy New Year, демонстрируются события последних трех сезонов, показаны лидеры мировых держав и реальные события 2017 года.

Ранее сообщалось, что самыми обсуждаемыми персонами 2017 года стали президент России Владимир Путин, репер Баста и американский лидер Дональд Трамп.