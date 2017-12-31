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Медведев пожелал россиянам радостных событий и новых возможностей

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Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина
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Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. В поздравлении он выразил надежду, что 2018 год принесет больше радостных событий гражданам России и даст россиянам новые возможности.

«Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях», – говорится в поздравлении Медведева, опубликованном на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока встретили Новый год гуляньями, праздничным концертом, фейерверками и катанием с ледяной горки.

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