Медведев пожелал россиянам радостных событий и новых возможностей

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом. В поздравлении он выразил надежду, что 2018 год принесет больше радостных событий гражданам России и даст россиянам новые возможности.

«Я надеюсь, что он откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях», – говорится в поздравлении Медведева, опубликованном на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что жители Владивостока встретили Новый год гуляньями, праздничным концертом, фейерверками и катанием с ледяной горки.