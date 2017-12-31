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Пушков пожелал россиянам защитить сокровенное, сохранить веру и оптимизм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский сенатор Алексей Пушков поздравил россиян с наступающим 2018 годом. Обращение он опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

«Поздравляю всех с Новым годом! Желаю каждому защитить сокровенное, приумножить достигнутое, сохранить веру и оптимизм. Счастья, любви, удачи!» - написал политик.

Ранее с праздником граждан РФ поздравил министр обороны Сергей Шойгу. В обращении он поблагодарил военных, освобождавших Сирийскую арабскую республику, и отметил, что в уходящем году было многое сделано для обороноспособности страны.

Как писал портал iz.ru, в парках Москвы уже начались праздничные мероприятия, которые продлятся до трех часов утра. Организаторы обещают, что они никого не оставят равнодушным. В 01:00 мск небо столицы озарят фейерверки. Праздничный салют будет запущен с 38 точек.

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