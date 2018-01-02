Более 4 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве за два дня. Об этом сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«Москвичи продолжают активно участвовать в новогодних мероприятиях. Тверскую, площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», парки культуры за два дня посетили уже больше 4 млн человек», — написал градоначальник.

В оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» сообщили, что в спортивной программе праздника на Тверской улице за два дня приняли участие около 40 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 22 декабря по 14 января, местом его проведения стали 83 площадки. В нынешнем году центральной темой фестиваля стало театральное искусство. Для жителей и гостей столицы организованы 20 театральных постановок, авторами которых стали номинанты и лауреаты «Золотой маски», приехавшие в Москву из восьми российских городов. Помимо этого, в представлениях примут участие 40 коллективов из России, Испании, Финляндии, Дании и других стран. Всего на площадках фестиваля установлено более 320 торговых и ресторанных шале.

Одну из площадок на Тверской улице Сергей Собянин посетил лично 31 декабря.