Новый год на улицах Москвы встретили 2,5 млн человек

Около 2,5 млн человек встречали Новый год, участвуя в различных акциях на улицах столицы в праздничную ночь.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», -— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«Путешествие в Рождество» начался с 22 декабря и продлится до 14 января. На столичных бульварах, площадях и переулках будут проходить представления, спектакли, концерты, мастер-классы, уточняет ТАСС.

Как сообщалiz.ru, в новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях на улицах российских городов приняли участие около 8,6 млн человек.