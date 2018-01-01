Прямой эфир

Новый год на улицах Москвы встретили 2,5 млн человек

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 2,5 млн человек встречали Новый год, участвуя в различных акциях на улицах столицы в праздничную ночь.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля «Путешествие в Рождество», -— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

«Путешествие в Рождество» начался с 22 декабря и продлится до 14 января. На столичных бульварах, площадях и переулках будут проходить представления, спектакли, концерты, мастер-классы, уточняет ТАСС.

Как сообщалiz.ru, в новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях на улицах российских городов приняли участие около 8,6 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Праздничный салют запустят в Новый год с 38 площадок в Москве
23 москвича пострадали при использовании праздничной пиротехники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017