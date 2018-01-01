23 москвича пострадали при использовании праздничной пиротехники

В течение 31 декабря и в новогоднюю ночь при запуске петард и фейерверков в столице получили ранения 23 человека. Младшему из пострадавших — пять лет, самому старшему — 49.

«Пострадавшие поступили в больницы из разных районов города», — сообщил осведомленный источник агентства «Интерфакс».

У большинства пострадавших — состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

Как сообщал iz.ru, в Москве подготовлено около 80 специальных площадок для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники.