Подростки пострадали при взрыве петард в Москве

Четверо подростков пострадали во время взрыва петард в Москве. Первое ЧП произошло 30 декабря на улице Недорубова.

По данным РЕН ТВ, двое школьников 14 лет госпитализированы с рваными ранами пальцев. Второй инцидент, в котором пятиклассник получил открытые раны запястья и кисти, случился на улице Смольная.

Кроме того, еще один школьник пострадал на улице Сумская. Он был госпитализирован с ушибленной раной пальца кисти.

Пjртал iz.ru писал о гибели четырех человек в результате взрыва на складе пиротехники в штате Мехико. В результате инцидента были полностью или частично уничтожены шесть зданий, где хранились фейерверки.