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Более 150 магазинов фейерверков работают в Москве перед Новым годом

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Фото: ТАСС/Мудрац Александра
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В Москве перед новогодними праздниками работают 158 сертифицированных пиротехнических магазинов, заявил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Это специализированные отделы и секции, которые продают фейерверки. Они полностью подготовлены и проверены сотрудниками МЧС, а также готовы реализовывать эту продукцию вплоть до Нового года, равно как и после», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник предупредил, что перед покупкой фейерверка нужно обязательно проверить его срок годности.

Замначальника столичного главка МЧС Сергей Лысиков советует обязательно проверять у изделия наличие инструкции именно на русском языке, и если ее нет, то и продукция не сертифицирована. Также важно проверить целостность упаковки — на ней не должно быть видимых повреждений, следов воздействия влаги.

Тем временем россияне спешат создать себе новогоднее настроение. Они активно покупают петарды, бенгальские огни и салюты. Объемы продаж «взрывной» продукции подскочили в 3,7 раза, в 3,3 раза и в 10 раз соответственно по сравнению с прошлым годом.

В Новый год в столицу придет похолодание и выпадет снег. Установится комфортная погода, благоприятная для запуска салюта.

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