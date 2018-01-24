Госдума предлагает ввести туристические льготы для молодежи

В России могут ввести льготы для молодежи, которая путешествует по стране. Предлагается выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт.

С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны», — приводит ее слова RT.

По мнению депутата, также можно разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного туризма.

Законопроект планируется разработать в течение весенней сессии. Инициативу уже поддержали в Ростуризме и Минкульте.

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