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Госдума предлагает ввести туристические льготы для молодежи

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Фото: ТАСС/Антон Подгайко
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В России могут ввести льготы для молодежи, которая путешествует по стране. Предлагается выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять скидки на транспорт. 

С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодежного туризма в нашей стране. В ее рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодежи, которые будут поддержаны», — приводит ее слова RT.

По мнению депутата, также можно разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного туризма.

Законопроект планируется разработать в течение весенней сессии. Инициативу уже поддержали в Ростуризме и Минкульте.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал запуск игорной зоны в Крыму в сентябре 2019 года. Участок для этого уже есть.

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