Индия ограничит число посетителей Тадж-Махала до 40 тыс. человек в день

Власти Индии в феврале могут объявить об ограничении доступа к знаменитому мавзолею Тадж-Махал в Агре до 40 тыс. человек в день.

Об этом заявил во вторник, 23 января, глава археологического управления Индии Бхуван Викрам.

«Вероятно, решение будет объявлено в следующем месяце. Стоимость входного билета также будет пересмотрена», — цитирует его «РИА Новости».

Мавзолей, облицованный белым мрамором, является одним из самых известных памятников архитектуры Индии. Он был построен в середине XVII века владыкой империи Великих Моголов Шах-Джаханом в честь своей жены Мумтаз.

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