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Индия ограничит число посетителей Тадж-Махала до 40 тыс. человек в день

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Фото: Global Look Prees/FB-Dolczewski
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Власти Индии в феврале могут объявить об ограничении доступа к знаменитому мавзолею Тадж-Махал в Агре до 40 тыс. человек в день.

Об этом заявил во вторник, 23 января, глава археологического управления Индии Бхуван Викрам.

«Вероятно, решение будет объявлено в следующем месяце. Стоимость входного билета также будет пересмотрена», — цитирует его «РИА Новости».

Мавзолей, облицованный белым мрамором, является одним из самых известных памятников архитектуры Индии. Он был построен в середине XVII века владыкой империи Великих Моголов Шах-Джаханом в честь своей жены Мумтаз.

В июле власти Перу ограничили время посещения древнего города Мачу-Пикчу, который ежегодно посещают более миллиона человек, сообщил сайт ассоциации туроператоров.. Установлены два временных интервала для визита в древний город: с 6:00 до 12:00 и с 12:30 до 17:30 — и только в составе группы не менее 16 человек. Ранее посещение было свободным.

17 декабря министерство туризма Непала запретило подниматься на Эверест слепым альпинистам и инвалидам, у которых отсутствуют две или более конечности. Кроме того, по новым правилам туристы не смогут покорять самую высокую вершину мира в одиночку.

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