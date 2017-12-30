В Непале запретили подъем на Эверест слепым и людям без двух конечностей

Министерство туризма Непала запретило подниматься на Эверест слепым альпинистам и инвалидам, у которых отсутствуют две или более конечности. Как пишет издание The Guardian, власти надеются таким образом сократить число смертельных случаев в горах.

Кроме того, по новым правилам туристы не смогут покорять самую высокую вершину мира в одиночку. Подъем на гору также запрещен для лиц, не достигших 16 лет.

Посольство США в Непале выступило с критикой нововведений. Кроме того, с вводом ограничений на гору не сможет подняться бывший гуркхский солдат британской армии, который потерял обе ноги во время военных действий в Афганистане.

Всего в истории альпинизма на Эверест пытались подняться 29 человек с инвалидностью, 15 из них удалось добраться до вершины.