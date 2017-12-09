Сход лавины в Иране лишил жизни четверых альпинистов

Спасатели в Иране обнаружили тела четырех альпинистов на западе страны. Помимо этого, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

Как сообщают местные СМИ, группа из 15 альпинистов поднималась на вершину горы Ошторанкух, одну из высочайших в горной гряде Загрос. Этот регион называют Иранскими Альпами из-за живописных видов и большого количества заснеженных круглый год вершин. Во время спуска с горы на альпинистов обрушилась лавина.

Ранее глава по управлению кризисными ситуациями провинции Реза Ариаи сообщил сотрудникам СМИ, что, скорее всего, пропавшие уже мертвы из-за чрезвычайно холодных температур в том регионе. Шестеро альпинистов были найдены живыми, в данный момент их жизнь находится вне опасности.