Три альпиниста погибли при сходе лавины в швейцарских Альпах

При сходе лавины в швейцарских Альпах погибли три альпиниста и еще двое пострадали. Об этом сообщает France Press со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что альпинисты совершали восхождение, когда произошел обвал. Погибли мужчина и женщина из Швейцарии и гражданин Франции.

Двое пострадавших были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

Также сообщается, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек, почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что две туристки из Чехии сорвались в пропасть в горах Словакии во время прогулки по обледеневшим высокогорным тропам.