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Туристический маршрут «Золотое кольцо» в 2018 году расширят на один город

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство культуры России сообщило о намерении расширять маршрут Золотого кольца России на один город ежегодно. В настоящий момент объявлен сбор заявок от городов — претендентов на попадание в маршрут. Об этом сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

«На сегодняшний день очень многие города желают вступить в этот союз. В среднем один город в год будет приниматься. Как только мы поймем, что у нас появятся 3–5 городов, которые будут соответствовать всем критериям, мы сделаем выбор», — сказала Манилова.

Помимо этого, замминистра рассказала, что Золотое кольцо поборется за право включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По ее словам, это привлечет иностранных туристов в Россию.

«В России два объекта Татарстана вошли в этот список — Болгар и Свияжск. Мы решили, что в Золотом кольце нужно проделать ту же работу. Например, если маршрут получит сертификацию Совета Европы, начнут приезжать европейские туристы, потому что начнут доверять», — цитирует «Интерфакс» Манилову.

Золотое кольцо — туристический маршрут по городам Северо-Восточной Руси, созданный в 1967 году. В его состав входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.

В среднем ежегодно города Золотого кольца посещают 18 млн туристов.

22 января портал iz.ru сообщил, что, по данным Ростуризма, в новогодние праздники Россию посетили на 6–8% иностранцев больше, чем в прошлом году.

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