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Ростуризм сообщил о росте выездного туризма в России на 20% в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Выездной туризм в России в 2017 году вырос почти на 20%. При этом Мурманская область и Чечня пользовались популярностью у россиян (рост составил 140%). Об этом во вторник сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе заседания правительства с участием Владимира Путина.

Около 7 млн человек совершили в новогодние каникулы туристические поездки по России — это на 9% больше, чем в 2017 году. Всего россияне в прошлом году совершили 38 млн поездок, что близко к показателям 2014 года.

«За последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеже чаще почти в два раза — 38 млн поездок в 2017 году против 21 млн поездок в 2000 году», — цитирует главу ведомства ТАСС.

По мнению чиновника, росту туризма способствовало увеличение числа доступных предложений, повышение платежеспособности населения и стабилизация экономической ситуации.

Число россиян, отдыхающих внутри страны, также выросло. По словам Сафонова, в 2017 году внутренний турпоток вырос на 3% и составил 56,5 млн поездок. Расширилась и география путешествий: рост туристов в Мурманскую область и Чечню составил 140%, сообщает «ТВ Центр».

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