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Ростуризм разъяснил условия формирования туров в Египет

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Фото: Global Look Prees/Fayed El-Geziry
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Туроператоры могут формировать любые туры на территории Египта, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир. Об этом сообщили в Ростуризме.

Ранее СМИ сообщили, что российские туристы не смогут отдыхать на таких египетских курортах, как Хургада и Шарм-эш-Шейх, из-за запрета туроператорам продавать путевки в города, куда не разрешены регулярные перелеты.

Отмечалось, что доставлять туристов из Каира на курорты автобусами и обеспечивать их проживание там нельзя, поскольку эти услуги входят в туристический продукт. Глава Ростуризма Олег Сафонов данную информацию опроверг.

«Президент России Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярную авиаперевозку в Каир. Мы сразу же выпустили официальное заявление Ростуризма о том, что туроператоры могут теперь формировать турпродукт в Египет. Состав турпродукта определяет туроператор, который его формирует. Это производственная деятельность хозяйствующего субъекта», — цитирует Сафонова «РИА Новости».

Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром намечено на 1 февраля.

По предварительным договоренностям, между Москвой и Каиром будут осуществляться шесть регулярных рейсов в неделю.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута после встречи 11 декабря президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Полеты из России в Египет были приостановлены после теракта на борту аэробуса A-321 компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года в небе над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.

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