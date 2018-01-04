Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет.

Указ президента РФ Владимира Путина, который 4 января разрешил воздушные перевозки между странами, пока касается только путевок с прямой перевозкой в Каир, сообщается на сайте ведомства.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) большого спроса на путевки в египетскую столицу не ожидают.

Пресс-секретарь организации Ирина Тюрина пояснила, что Каир не является массовым турпродуктом, все ждут возобновления полетов на курорты.

«Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении», – приводит её слова «Интерфакс».

Она добавила, что у операторов пока нет официального разрешения на формирование комбинированных туров «Каир + курорты Красного моря».

Эксперты в области туризма также указывают на то, что полеты через Каир на популярные курорты не выгодны, так как дополнительный перелет увеличит стоимость путевок, а наземный транспорт займет дополнительные 6-7 часов пути.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту воздушного судна находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.