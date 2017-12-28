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Стала известна стоимость недельного тура в Египет для россиян

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Фото: TASS/Zuma/Meng Tao
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Стоимость недельной путевки в Египет для россиян будет начинаться от $650 за человека. Об этом рассказал замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.

«Как ожидается, стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от $650», — цитирует «РИА Новости» Мостафу Хелиля.

По словам замглавы Союза туристических палат Египта, в Каире прилагают все усилия, чтобы предложить туристам из России программу, которая бы полностью удовлетворяла их пожеланиям.

Туристический рынок находится на этапе переформатирования: реанимируются старые программы и появляются новые, отметил представитель египетской туриндустрии, добавив, что в стране пытаются добиться того, чтобы, заплатив приемлемую цену, российский турист смог насладиться поездкой.

Напомним, прямое авиасообщение между Москвой и Каиром было прервано более двух лет назад после крушение самолета с российскими туристами в небе над Синайским полуостровом.

До этой трагедии Россия занимала первое место по числу туристов, приезжающих в Египет, а туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну страны. Великобритания и Германия стояли на втором и третьем местах соответственно, за ними следовали Италия и Франция, сообщают «Дни.Ру».

Москва и Каир договорились возобновить авиасообщение между столицами 1 февраля следующего года. Вопрос о возобновлении чартерного прямого авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейхом и Хургадой будет обсуждаться в апреле 2018 года. А пока желающим отдохнуть на море придется искать пути, каким образом добраться до побережья.

Поездки в Египет будут пользоваться спросом у граждан России в том случае, если стоимость номера за сутки не превысит $30, подсчитали ранее российские туроператоры. При более высоких тарифах большая часть любителей моря отправится в Турцию, пишет Утро.ru.

При этом министр транспорта Максим Соколов заявил в минувший понедельник, что зимой возобновление авиасообщения с египетскими Хургадой и Шарм-эш-Шейхом маловероятно.

Портал iz.ru писал ранее, что в Египте суд приговорил туристку из Великобритании к трем годам тюрьмы за то, что она попыталась провезти в страну обезболивающие препараты. Женщину обвинили в контрабанде наркотиков.

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