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Суд Египта приговорил британку к трем годам тюрьмы за провоз обезболивающих

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May
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Суд в Египте приговорил к трем годам тюрьмы туристку из Великобритании, которая попыталась провезти в страну обезболивающие препараты. Ее обвинили в контрабанде наркотиков, пишет Independent со ссылкой на родственников туристки.

В чемодане 33-летней Лоры Пламмер сотрудники правоохранительных органов обнаружили 290 таблеток трамадола. Этот опиоидный анальгетик легализован в Великобритании, однако в Египте его относят к числу наркотиков.

По словам родственников осужденной, женщина хотела привезти обезболивающий препарат своему знакомому жителю Египта, который страдал от сильных болей в спине. Туристка не знала о том, что ввоз трамадола запрещен в Египте, и даже не пыталась спрятать препарат.

После инцидента министерство иностранных дел Великобритании обновило рекомендации для туристов, посещающих Египет. В ведомстве напомнили о необходимости брать с собой рецепт врача, выписавшего лекарство.

В начале декабря власти Малайзии отменили обязательную смертную казнь за контрабанду наркотиков.

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