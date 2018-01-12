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Туроператоры не смогут продавать туры в курортные города Египта

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Фото: Global Look Prees/Fayed El-Geziry
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Российские туроператоры не могут организовывать туры в любые египетские города, кроме Каира. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как сообщили изданию в Ростуризме, организовывать трансферы из Каира в другие города и бронировать там отели нельзя.

Туроператорам разрешено формировать турпродукт только на базе регулярного авиасообщения с Каиром.

Отмечается, что доставлять туристов из Каира на курорты автобусами и обеспечивать их проживание там нельзя, поскольку эти услуги входят в туристический продукт.

Таким образом, такие египетские курорты, как Хургада и Шарм-эль-Шейх, пока останутся недоступными для россиян.

Возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром намечено на начало февраля.

В расписании столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево первые рейсы в Каир назначены на 1 февраля.

11 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами.

По предварительным договоренностям между Москвой и Каиром будут осуществляться шесть регулярных рейсов в неделю.

Полеты из России в Египет были приостановлены после теракта на борту аэробуса A-321 компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года в небе над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.

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