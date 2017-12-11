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Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Каиром

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к открытию прямого авиасообщения с Египтом. Об этом лидер государства заявил по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Он также добавил, что протокол будет подписан в ближайшее время.

«Потребуется подписание соответствующего межправительственного протокола. Будем стремиться к тому, чтобы он был подписан в самое ближайшее время», ` сказал Путин.

Полеты из России в Египет были запрещены после катастрофы самолета A-321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года над Синаем. Тогда погибли 217 российских туристов, летевших из из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, а также семь членов экипажа. Причиной катастрофы был назван теракт.

Ранее президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где встретился с сирийскип президентом Башаром Асадом.

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