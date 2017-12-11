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Путин заявил о готовности обеспечить рынок Египта зерном

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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Россия готова обеспечить поставки зерна в Египет для восполнения потребностей рынка страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Он пояснил, что в ходе встречи стороны затронули сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

«Готовы и впредь надежно обеспечивать потребности египетского рынка в зерновой продукции», — отметил президент России.

По словам Владимира Путина, Египет является одним из основных покупателей российской пшеницы. За три квартала 2017 года в страну было поставлено около 5,5 млн т зерна.

В ходе встречи российский лидер также сообщил, что Москва готова открыть прямое авиасообщение с Египтом.

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