Путин заявил о готовности обеспечить рынок Египта зерном

Россия готова обеспечить поставки зерна в Египет для восполнения потребностей рынка страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Он пояснил, что в ходе встречи стороны затронули сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

«Готовы и впредь надежно обеспечивать потребности египетского рынка в зерновой продукции», — отметил президент России.

По словам Владимира Путина, Египет является одним из основных покупателей российской пшеницы. За три квартала 2017 года в страну было поставлено около 5,5 млн т зерна.

В ходе встречи российский лидер также сообщил, что Москва готова открыть прямое авиасообщение с Египтом.