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РФ и Египет подписали акты на строительство АЭС «Эль-Дабаа»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Россия и Египет подписали акты о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», а также о поставке ядерного топлива для станции. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Документы были подписаны гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым и министром электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммедом Шакером в присутствии президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Соглашение о строительстве «Эль-Дабаа», а также об условиях российского кредита на эти цели в $25 млрд было заключено между сторонами в 2015 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков. Ожидается, что строительство будет завершено к 2028–2029 годам.

Напомним, встреча двух лидеров проходит 11 декабря в Каире. Ожидается, что президенты обсудят вопросы развития двухсторонних отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах, а также возможность возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, приостановленное в ноябре 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа» над Синаем.

11 декабря Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии в связи с полным освобождением государства от террористов. На встрече с сирийским президентом Башаром Асадом российский лидер заявил о намерении обсудить вопрос восстановления мирной жизни и политического процесса в Сирии с главами Египта и Турции.

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