Встреча Владимира Путина с президентом Египта. Прямая трансляция

Началась встреча президента России Владимира Путина с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире. Портал iz.ru ведет прямую трансляцию российско-египетских переговоров.

Планировалось, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития российско-египетских отношений в торгово-экономической, энергетической, политической и гуманитарной сферах, а также возможность возобновления авиасообщения между двумя странами, приостановленное в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета «Когалымавиа».

Ранее президент России прибыл с визитом на российскую авиабазу Хеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе вооруженных сил РФ, а также встретился с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом. Кроме того, Путин сообщил, что в России на постоянной основе будут действовать пункты базирования ВС РФ в Тартусе и Хмеймиме.