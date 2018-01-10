Прямой эфир

Столичные аэропорты опубликовали данные о первых рейсах в Египет

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поставили в расписание рейсы в Каир, данное направление будет открыто с 1 февраля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Из Домодедово самолеты в Египет будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиасообщение с Египтом было закрыто осенью 2015 года. Перед этим рейсы из России выполняли «Аэрофлот» и EgyptAir.

Ранее, 9 января, сообщалось, что после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром будут выполняться шесть регулярных рейсов в неделю.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет
Египетский офицер погиб при обезвреживании бомбы на севере Синая

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017