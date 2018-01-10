Столичные аэропорты опубликовали данные о первых рейсах в Египет

Столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поставили в расписание рейсы в Каир, данное направление будет открыто с 1 февраля 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Из Домодедово самолеты в Египет будут летать три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Авиасообщение с Египтом было закрыто осенью 2015 года. Перед этим рейсы из России выполняли «Аэрофлот» и EgyptAir.

Ранее, 9 января, сообщалось, что после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром будут выполняться шесть регулярных рейсов в неделю.

В конце 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами.