Россия и Египет договорились о числе рейсов между Москвой и Каиром

После возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром будут выполняться шесть регулярных рейсов в неделю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами.

«Достигнута договоренность о трех рейсах в неделю авиакомпании EgyptAir из Каира в Москву и обратно и, соответственно, о трех рейсах российской авиакомпании «Аэрофлот», — рассказал египетский представитель.

При этом он отметил, что обсуждение расписания этих рейсов еще продолжается.

«Мы до сих пор не определились с окончательным графиком рейсов в Москву. Сейчас мы завершаем выполнение различных технических деталей и формальностей для возобновления авиасообщения. Как только это будет завершено, будет объявлен график и мы начнем бронирование билетов на эти рейсы», — подтвердил источник в EgyptAir.

Также не достигнуты договоренности о ценах на билеты.

Первые рейсы между Каиром и Москвой ожидаются в начале февраля.

11 декабря президент России Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил о готовности возобновить авиасообщение между двумя странами.

15 декабря Минтранс России и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о возобновлении авиасообщения, который вступит в силу через 30 дней.

Полеты из России в Египет были приостановлены после теракта на борту аэробуса A-321 компании «Когалымавиа» в октябре 2015 года в небе над Синаем. Тогда после взрыва погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.