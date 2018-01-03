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Египетский офицер погиб при обезвреживании бомбы на севере Синая

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Фото: Global Look Press/Amr Sayed
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Офицер полиции Египта погиб при обезвреживании бомбы, заложенной экстремистами на одной из дорог на севере Синайского полуострова. Об этом заявил представитель регионального управления безопасности.

По его словам, вес взорвавшейся при работе саперов бомбы составлял более 50 кг. Она была заложена неподалеку от населенного пункта Бир-эль-Абд на дороге, пролегающей вдоль побережья Средиземного моря. 

Как отмечает ТАСС, в конце декабря в этом же районе семь египетских военнослужащих были убиты в результате вооруженного нападения боевиков на армейский блок-пост.

Портал iz.ru сообщал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 2 января продлил в стране режим чрезвычайного положения на три месяца. Режим был введен в Египте после унесших 45 жизней терактов в христианских церквях, совершенных в городах Танта и Александрия 9 апреля 2017 года. 

Действие режима чрезвычайного положения продлевалось на три месяца в начале июля, а затем в октябре. 

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