Прямой эфир

Президент Египта продлил действие режима ЧП в стране на три месяца

0
Фото: Global Look Press/Soeren Stache
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения на три месяца.

Согласно указу главы государства, режим ЧП «продлевается на территории всей страны на три месяца начиная с 01:00 (02:00 мск — iz.ru) субботы, 13 января», — передает ТАСС.

Как отмечает агентство, режим ЧП был введен в Египте после унесших 45 жизней терактов в христианских церквях, совершенных в городах Танта и Александрия 9 апреля 2017 года. 

Действие режима чрезвычайного положения продлевалось на три месяца в начале июля, а затем в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Египте четверых террористов казнили за убийство курсантов
Два человека погибли в Египте при нападении на алкогольный магазин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017