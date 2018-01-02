Президент Египта продлил действие режима ЧП в стране на три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения на три месяца.

Согласно указу главы государства, режим ЧП «продлевается на территории всей страны на три месяца начиная с 01:00 (02:00 мск — iz.ru) субботы, 13 января», — передает ТАСС.

Как отмечает агентство, режим ЧП был введен в Египте после унесших 45 жизней терактов в христианских церквях, совершенных в городах Танта и Александрия 9 апреля 2017 года.

Действие режима чрезвычайного положения продлевалось на три месяца в начале июля, а затем в октябре.