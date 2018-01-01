Два человека погибли в Египте при нападении на алкогольный магазин

Два человека были убиты при нападении группы злоумышленников на магазин алкогольной продукции в Каире.

Как в понедельник сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел утром 1 января в районе аль-Умранийя на юге египетской столицы. Группа неизвестных, проезжающих на тук-туке, открыла огонь из автоматического оружия по находившимся рядом с небольшим магазинчиком алкогольной продукции людям. Два человека получили скончались на месте от полученных ранений.