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Бывший член секты «Аум Синрике» арестован за нападение с мечом на своего сына

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Patrick Seeger
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Японская полиция в субботу, 30 декабря, задержала бывшего члена секты «Аум Синрике» (запрещена в РФ) за нападение на своего сына с катаной.

Как сообщает агентство Kyodo, 70-летний мужчина в момент совершения преступления был пьян.

Задержанный заявил, что не хотел убить своего сына, сообщает ТАСС.

Религиозная секта «Аум Синрике», название которой переводится как «учение истины Аум», была организована в 1987 году Сёко. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них более 10 тыс. — в России. В марте 1995 года сектанты распылили в токийском метро отравляющее вещество зарин, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления.

29 декабря Верховный суд Японии оправдал бывшую активистку «Аум Синрике» Наоко Кикути, которую приговорили к пяти годам заключения за попытку покушения на губернатора Токио.

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