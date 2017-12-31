Пять военнослужащих убиты при нападении боевиков на лагерь правительственных сил в Индии
Пятеро сотрудников службы безопасности погибли и двое получили ранения в результате нападения террористов на учебный центр полиции (CRPF) в штате Джамму и Кашмир.
Об этом сообщили правоохранительные органы региона в воскресенье, 31 декабря.
Группа террористов из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» обстреляла из гранатометов здание армейского госпиталя, сообщает ТАСС.
При этом двое нападавших были убиты.
Ситуация в штате Джамму и Кашмир обострилась в апреле из-за проходивших здесь выборов. С начала месяца погибли не менее восьми человек, еще 150 были ранены.
В самом штате где большинство населения — мусульмане, сильны сепаратистские настроения, которые поддерживаются из соседнего Пакистана. Исламисты, в том числе экстремистского толка, часто устраиваются акции протеста, пользуясь поддержкой части общества.
3 октября портал iz.ru сообщил, что террористы-смертники атаковали пограничную часть в административной столице штата.