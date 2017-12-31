Террористы атаковали лагерь полиции в Индии

Террористы атаковали лагерь Сил полиции центрального резерва (CRPF) в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает Hindustan Times, ссылаясь на источник в правительстве.

Около двух утра два вооруженных человека швырнули гранаты в здание полицейского госпиталя в округе Пулвама. После этого завязалась перестрелка, в ходе которой четверо силовиков были убиты. Еще четверо с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу, один из них скончался.

Боевикам удалось прорваться в строительный блок лагеря, откуда они открыли огонь по военнослужащим. Спустя несколько часов нападавших удалось нейтрализовать.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Джайш-и-Мохаммад», которая действует на территории Кашмира. Ее члены борются за отделение региона от Индии.

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